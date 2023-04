Le Kremlin salue toute tentative de ramener la paix en Ukraine, aux conditions russes

Le président ukrainien a annoncé mercredi avoir eu un "long et significatif" échange au téléphone avec Xi Jinping, un allié de Moscou, avec lequel il souhaitait discuter depuis des mois.

La Chine a présenté fin février une initiative en vue de mettre fin au conflit russo-ukrainien mais celle-ci reste vague et théorique, Pékin insistant sur des principes contradictoires, comme le respect de l'intégrité territoriale des États, et donc de l'Ukraine, et la défense des intérêts diplomatiques et sécuritaires de la Russie.

Xi Jinping n'a jamais condamné l'offensive déclenchée par la Russie en Ukraine en février 2022 et a affiché son soutien au président russe Vladimir Poutine.

Le porte-parole du Kremlin a par ailleurs assuré qu'aucun entretien téléphonique n'était envisagé prochainement entre MM. Poutine et Xi, dans la foulée de sa conversation avec M. Zelensky.