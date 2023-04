Bronchiolite chez l'adulte: avis favorable de l'UE pour le vaccin GSK

Cet avis favorable a été rendu sur la base d'une étude de phase trois, montrant une efficacité du vaccin dans près de 83% des cas, avec des effets indésirables "légers à modérés et transitoires".

S'il est approuvé définitivement par les autorités européennes, ce vaccin pourrait être "le premier vaccin disponible pour aider à protéger les personnes âgées contre la maladie à VRS", souligne GSK, ajoutant que la décision finale de la Commission européenne est attendue pour juillet 2023.

Il n'existe en effet pour l'heure sur le marché aucun vaccin destiné aux seniors pour prévenir le risque d'infection au virus respiratoire syncytial, une maladie qui entraîne chaque année en Europe 270.000 hospitalisations et environ 20.000 décès à l'hôpital de patients âgés de 60 ans et plus.

Le vaccin de GSK fait également l'objet d'une procédure d'autorisation auprès de la Food and Drug Administration (l'agence américaine du médicament), du ministère japonais de la Santé ainsi que de plusieurs autres organismes de réglementation avec des décisions attendues courant 2023, précise le laboratoire.

Le laboratoire britannique n'est pas le seul à s'être lancé dans la lutte contre le VRS. L'Union européenne a par exemple approuvé fin 2022 un traitement préventif de la bronchiolite développé conjointement par AstraZeneca et Sanofi. Destiné, lui, aux nourrissons, le nirsevimab n'est pas à proprement parler un vaccin mais fonctionne avec une même intention préventive.

Les laboratoires Pfizer et Moderna développent par ailleurs chacun un vaccin VRS pour les personnes âgées, qui sont actuellement en cours d'examen.