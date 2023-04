39 morts à bord d'un camion en Angleterre: procès en correctionnelle requis par le parquet de Paris pour 19 suspects

Un procès pour homicides involontaires a aussi été requis pour quatre d'entre eux, accusés d'avoir eu "pleinement conscience des risques encourus par les victimes", selon les réquisitions du parquet consultées par l'AFP.

À l'issue d'investigations transnationales, sous la direction de la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé (Junalco), les enquêteurs ont conclu que les 19 hommes - de nationalité vietnamienne, française, chinoise, algérienne ou marocaine - étaient chargés de l'organisation du transport des victimes, chauffeurs de taxi ou propriétaires d'appartements servant à l'hébergement temporaire des personnes migrantes en région parisienne.

Ces hommes sont soupçonnés d'avoir "profité de la misère des candidats à l'exil" en demandant "des sommes exorbitantes" pour organiser leur transport de l'Asie en Europe, écrit le parquet.

Un procès "permettra d'apporter de la nuance", a estimé l'avocat Dylan Slama, qui défend un Vietnamien âgé de 30 ans, mis en cause pour l'ensemble des infractions requises, notamment homicides involontaires. "La question est de savoir dans quelle mesure on a le choix de ses actes quand on se retrouve dans un système dans lequel il est très difficile de s'extraire", a-t-il déclaré à l'AFP.

Un autre Vietnamien, âgé de 38 ans, "attend" également "de s'expliquer à l'audience", selon ses avocats Antoine Ory et Gaspard Lindon.

En revanche, le parquet a requis un non-lieu pour toutes les poursuites de traite d'êtres humains en bande organisée, infraction criminelle faisant encourir 20 ans de réclusion.

"Il n'apparaît pas suffisamment établi par l'enquête que les membres du réseau (...) avaient pour but final d'exploiter les victimes une fois arrivées en Europe", a expliqué le parquet dans ses réquisitions du 6 avril.

La juge d'instruction doit désormais se prononcer sur les infractions et sur la tenue d'un procès.

Ce drame, à l'automne 2019, avait jeté une lumière crue sur les risques de l'exil via des filières clandestines. Outre la France, des procédures judiciaires ont été menées au Royaume-Uni, au Vietnam et en Belgique.