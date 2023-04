Qatargate: nouvelles allégations contre Eva Kaili, son avocat réagit

Son avocat réagit

Dans la journée, Michalis Dimitrakopoulos, l’avocat de l’ancienne vice-présidente du Parlement, a réagit à la télévision grecque SKAÏ. Aucune preuve solide ne serait mise en valeur par les enquêteurs et la justice concernant le Qatargate. "S'il y avait des preuves contre elle, elle n'aurait pas été poussée à avouer. Quand on a des preuves, on ne pousse pas un homme à avouer sa culpabilité”. Selon lui, les nouvelles accusations publiées par le site POLITICO concernant tous les députés ne sont pas seulement imputables à Eva Kaili. "Il s'agit d'un phénomène qui touche tous les députés européens, et plus particulièrement Mme Kaili, Mme Spyráki et quelques autres députés grecs, qui voient leurs honoraires gonflés", a-t-il conclu sur la chaîne grecque.

Eva Kaili, sous pression ?

Michalis Dimitrakopoulos a affirmé qu’Eva Kaili avait reçu des pressions afin d'avouer sa culpabilité. "C'est un fait indéniable, et je peux vous le dire après avoir été aux côtés d'Eva Kaili pendant 4,5 mois dès le premier instant, qu'Eva Kaili a subi des pressions dès le premier jour. Et je peux vous dire, sans réserve, que les avocats de l'entourage de Mme Kaili ont subi des pressions pour lui dire que "si vous signez et acceptez d'avoir reçu des pots-de-vin du Qatar, dans 48 heures vous serez à côté de votre enfant"", a déclaré M. Dimitrakopoulos, au micro de la chaîne de télévision SKAÏ. Selon son avocat, elle aurait subi des pressions pour avouer sa culpabilité et être libérée. “"Elle a subi des pressions pour signer qu'elle était corrompue en échange de sa libération - Dès le premier instant, elle m'a dit qu'elle n'avait pas reçu un seul euro de quelque pays que ce soit.”