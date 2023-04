Manger des frites augmente-t-il les risques de dépression ?

Menée par plusieurs chercheurs, l’étude aborde les aliments frits, comme la frite. “Les effets à long terme de la consommation habituelle d'aliments frits sur l'anxiété et la dépression et les mécanismes sous-jacents restent incertains. Notre étude basée sur la population auprès de 140 728 personnes a révélé que la consommation fréquente d'aliments frits, en particulier la consommation de pommes de terre frites, est fortement associée à un risque plus élevé de 12 % et de 7 % d'anxiété et de dépression, respectivement. Les associations étaient plus prononcées chez les consommateurs masculins et plus jeunes.”

Selon eux, les effets sur l’humain seraient donc plutôt clairs. “En constante, l'exposition à long terme à l'acrylamide, un contaminant représentatif de la transformation des aliments dans les produits frits, exacerbe la scototaxie et la thigmotaxis, et nuit davantage à la capacité d'exploration et à la socialité du poisson-zèbre adulte, montrant des comportements anxieux et dépressifs.”

Un expert nuance

Sur CNN, un expert a nuancé les propos de l’étude. « La composante humaine de cette étude peut indiquer exactement ce qu'elle prétend : qu'un apport plus élevé d'aliments frits augmente le risque d'anxiété/dépression », a déclaré le Dr. David Katz, un spécialiste de la médecine du mode de vie qui n'a pas participé à l'étude. « Cependant, la voie causale pourrait tout aussi facilement aller dans l'autre sens : les personnes souffrant d'anxiété/dépression se tournent vers la « nourriture réconfortante » avec une fréquence croissante pour un semblant de soulagement », a ajouté le Dr. Katz à CNN.