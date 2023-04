Guerre en Ukraine: Xi Jinping assure à Zelenzky être "du côté de la paix" et appelle à "la négociation"

"Le dialogue et la négociation" sont la "seule issue" au conflit avec la Russie, a encore assuré le dirigeant, selon CCTV.

De son côté, le président ukrainien a déclaré avoir eu un "long et significatif" entretien avec son homologue chinois, dans un tweet confirmé par la présidence ukrainienne à l'AFP.

Il a aussi dit espérer "une impulsion puissante du développement des relations bilatérales" entre Kiev et Pékin.

La conversation entre les deux chefs d'État a duré "presque une heure", a précisé à l'AFP le porte-parole de M. Zelensky, Serguiï Nykyforov.

Il s'agit du premier échange connu entre les deux hommes depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022. Leur dernier appel remontait à juillet 2021.

Le président ukrainien souhaitait depuis des mois s'entretenir avec M. Xi dans l'espoir de rendre plus favorable à Kiev la position chinoise au regard de l'invasion russe, mais selon des experts, Pékin ne répondait pas aux propositions ukrainiennes.

Volodymyr Zelensky avait jugé "nécessaire" en février dernier de "travailler" avec la Chine pour œuvrer à une résolution du conflit avec la Russie.

Il avait réitéré en mars son souhait de dialoguer avec son homologue chinois sur ce sujet et dit "attendre une réponse" de sa part.

La Chine a annoncé mercredi qu'elle enverrait une délégation en Ukraine afin de chercher un "réglement politique" au conflit.

"La partie chinoise enverra un représentant spécial du gouvernement chinois, en charge de l'Eurasie, en Ukraine et dans d'autres pays pour mener des échanges en profondeur avec toutes les parties vers un règlement politique de la crise ukrainienne", a déclaré le ministère des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.

Pékin avait publié en février un document en 12 points présentant sa position sur le conflit en Ukraine. L'initiative, parfois perçue comme un plan de paix, exhorte notamment Moscou et Kiev à tenir des pourparlers.

Le texte s'oppose également à tout recours à l'arme nucléaire et appelle à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays --sous-entendu également celle de l'Ukraine dont une partie du territoire est sous contrôle russe.

Pékin n'a pas reconnu en septembre l'intégration de quatre territoires du Donbass ukrainien à la Fédération de Russie et ne l'avait pas fait non plus en 2014 lors de l'annexion de la Crimée.

La Chine, qui n'a pas condamné publiquement la guerre en Ukraine, a fortement accru ces derniers mois sa coopération politique et économique avec son voisin russe.

Tumultueuses durant la Guerre froide, les relations Pékin-Moscou se sont nettement renforcées ces dernières décennies pour faire front commun face à l'influence des États-Unis.

Xi Jinping s'est ainsi rendu il y a quelques semaines à Moscou pour y réaffirmer son partenariat avec le président russe Vladimir Poutine.

Lors d'une visite en Chine début avril, le chef de l'État français Emmanuel Macron avait incité le dirigeant chinois à "ramener la Russie à la raison" vis-à-vis de l'Ukraine et l'avait pressé de ne pas livrer d'armes à Moscou.