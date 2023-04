Fillette retrouvée morte dans les Vosges: “C'est très douloureux. Rien ne peut remplacer ma petite fille…”, les parents témoignent

Les parents se sont exprimés aujourd’hui face aux médias. "Comment on peut être pire que ça, dites-moi de perdre un enfant ? Je ne le souhaite à personne", a répété à deux reprises Bianca, la maman de la fillette, au micro de TF1. "C'est très douloureux. Rien ne peut remplacer ma petite fille..." Selon le quotidien local Le Républicain Lorrain, le corps de la victime a été retrouvé dans un sac poubelle dans l'appartement situé à une centaine de mètres de son domicile. “On est perdus, on est effondrés. La petite est sortie 5 minutes devant la maison, et elle a disparu”, explique Bogdan, le père de la fillette tuée au micro de la chaîne française.

Connu des services de police

Selon le maire, le jeune homme, "âgé de 15 ou 16 ans", était "connu de la police municipale et certainement de la gendarmerie, pour des faits apparentés à des atteintes sexuelles. Il aurait attiré des jeunes enfants pour avoir des gestes sexuels déplacés", a précisé le maire de la petite ville située à une trentaine de kilomètres au nord-est d'Epinal. Parmi les riverains interviewés par les médias, certains semblent ne pas être étonnés du potentiel acte du jeune homme, il aurait déjà accosté des jeunes filles récemment.

"Ce jeune homme avait été placé. Il n'y a que quelques semaines qu'il est réapparu sur le territoire de Rambervillers, ce qui inquiétait un petit peu la police municipale, qui était attentive", selon M. Michel. L'adolescent a été interpellé dans l'appartement où a été retrouvé le corps de la fillette, a indiqué Le Républicain Lorrain. Même l’oncle du suspect, qui a témoigné au micro de BFM TV, ne semble pas étonné et incrimine les services qui ont été en contact avec le jeune homme.

Selon le maire, les parents ont, dans un premier temps "demandé à des riverains s'ils n'avaient pas vu leur fille en décrivant comment elle était habillée". "Un jeune homme a dit avoir vu une fille en donnant une direction totalement à l'opposé de là où elle a été retrouvée. C'était sans doute pour brouiller les pistes", selon M. Michel. "Ce jeune homme a été interpellé (...) il est l'auteur présumé des faits", a-t-il ajouté.