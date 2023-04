Détention d'Olivier Vandecasteele: Hadja Lahbib appelle à ne pas céder aux "tentatives de déstabilisation" de l'Iran

"Les infos (évoquées dans la matinée) ne sont que les derniers exemples en la matière. Cette désinformation contribue à nous manipuler, nous, ainsi que l'opinion publique. Nous devons tout faire pour ne pas céder à ces tentatives de déstabilisation", a-t-elle averti.

Plus tôt dans la journée, les autorités iraniennes avaient affirmé être optimistes sur un prochain échange de prisonniers avec la Belgique, laissant entrevoir la libération du travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele. "L'accord sur le transfèrement de condamnés entre l'Iran et la Belgique a été conclu et finalisé", avait indiqué le porte-parole de la justice iranienne, Massoud Sétayechi, dans sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran, cité par l'AFP. "Si Dieu le veut, cette action va se dérouler", avait-il ajouté, sans donner de précisions sur la date et les conditions d'un possible échange.

Hadja Lahbib a confirmé le démenti déjà formulé par les autorités belges sans donner de détails sur l'état du dossier.

La Belgique a convoqué une nouvelle fois l'ambassadeur d'Iran le 18 avril, pour dénoncer les conditions de détention et formuler officiellement la demande de transfèrement d'Olivier Vandecasteele, a indiqué Mme Lahbib. "Nous faisons tout notre possible pour qu'il reçoive la visite d'un médecin qui parle une langue qu'il comprend, qu'il ait une communication avec sa famille, des visites consulaires et une amélioration de son régime alimentaire." La ministre des Affaires étrangères a en outre annoncé que les autorités belges avaient eu un nouveau contact avec la famille d'Olivier Vandecasteele mercredi matin.

Le travailleur humanitaire, âgé de 42 ans, a été arrêté le 24 février 2022 à Téhéran et condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour "espionnage", à l'issue d'un procès qui n'a pas respecté les droits élémentaires de la défense.

En juillet 2022, la Chambre a approuvé un traité signé avec l'Iran permettant le transfèrement mutuel de prisonniers condamnés, un texte présenté comme le seul moyen de faire libérer M. Vandecasteele.

Ce texte, entré en application le 18 avril, ouvre la voie à la remise à Téhéran du diplomate Asadollah Assadi, condamné en Belgique en 2021 à vingt ans de prison pour un projet d'attentat contre le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI, coalition d'opposants), en France en 2018.

Mercredi en commission, Hadja Lahbib a confirmé que l'Iran avait officiellement demandé le transfèrement d'Asadollah Assadi, renvoyant pour plus de détails vers le ministre de la Justice.