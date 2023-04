Biden et Yoon scellent leur alliance "indéfectible" face à Pyongyang

S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue de leur entretien à la Maison Blanche, les deux dirigeants, Joe Biden et Yoon Suk Yeol, ont multiplié les avertissements adressés au voisin du Nord, mettant en exergue le renforcement de leurs moyens de dissuasion et leur "alliance indéfectible", "forgée en temps de guerre et qui a prospéré en temps de paix", selon M. Biden.