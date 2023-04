Affaire Depardieu: l'actrice Charlotte Arnould espère de nouveaux témoignages

Ce 28 avril, elle s’est exprimée pour la première fois dans la presse afin d’aborder cet épisode douloureux. "Parmi celles qui ont parlé à Mediapart, il y en a pour qui les faits ne sont pas prescrits. J'espère que certaines seront prêtes à porter plainte" a déclaré Charlotte Arnould, comédienne, pianiste et danseuse de 27 ans. À l'époque des faits, elle est une jeune femme se dirigeant vers une carrière dans le milieu de la danse. Souffrant à l’époque d'anorexie, elle est retenue pour une pièce mise en scène par Fanny Ardant, Passion. Elle se rend chez l’acteur à son invitation. Suite à sa volonté de porter plainte, elle a ressenti une pression sur ses épaules. “Tous les puissants se soutiennent entre eux. Et puis, Depardieu, c'est comme le vin, le saucisson : c'est la France, on n'y touche pas. Sur les plateaux, il pète, il dit des horreurs, tout le monde rigole, un peu gêné... Il en impose, il en joue”.

L’enquête Mediapart

Depuis l’annonce de l'inculpation de l’acteur en 2020, Mediapart avait mené une enquête de plusieurs mois sur les violences sexuelles commises par Gérard Depardieu. Le 11 avril 2023, 13 mois après la décision de la cour d’appel de Paris, le journal français a publié un article dans lequel 13 femmes accusent l’acteur. Trois des 13 victimes ont donné leur témoignage à la justice, mais aucune n’a porté plainte. Toutes craignent que leur parole ne pèse pas face à l’acteur français de 74 ans. Elles l’accusent de violences sexuelles, sur le tournage de 11 films qui ont été réalisés entre 2004 et 2022. La jeune actrice Charlotte Arnould s’est dite soulagée de cette publication. "J'ai ressenti un grand soulagement lors de la publication des témoignages dans Mediapart"

Charlotte Arnould s’est dite satisfaite que d’autres femmes aient parlé suite à sa plainte. "Officiellement, je ne suis plus seule ! C'est triste d'en arriver là, mais ça donne aussi du poids à mon histoire et à mon dossier", regrette-elle.