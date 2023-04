Le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront au couronnement de Charles III

D’autres souverains assisteront au sacre. C’est notamment le cas du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas, ainsi que le prince héritier Frederik de Danemark et son épouse la princesse Mary. Le prince héritier Akishino et son épouse la princesse Kiko représenteront, quant à eux, le Trône du Chrysanthème.

2.000 personnes attendues à Londres

Le couronnement de Charles, âgé de 74 ans, aura lieu huit mois après le décès de la reine Elizabeth II, qui s’est éteinte le 8 septembre à l’âge de 96 ans. Tant le roi Philippe que la reine Mathilde avaient assisté aux funérailles de la monarque à la longévité exceptionnelle.

Quelque 2.000 personnes sont attendues le 6 mai au matin, à l’Abbaye de Westminster à Londres, où se déroulera la cérémonie, comme les précédents couronnements de monarques britanniques depuis 900 ans. La célébration sera, comme le veut la tradition, dirigée par l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, le chef spirituel de l’Eglise anglicane. L’épouse de Charles, Camilla, sera elle aussi couronnée.

Charles III et Camilla arriveront à Westminster depuis le palais de Buckingham dans une procession appelée la “procession du roi”. Après la cérémonie, ils retourneront à Buckingham dans le cadre de la “procession du couronnement”, pour laquelle ils seront rejoints par d’autres membres de la famille royale. Ils apparaîtront ensuite au balcon de Buckingham, pour saluer la foule.

Le lendemain aura lieu un concert au château de Windsor, à l’ouest de Londres, avec “des icônes de la musique internationale et des stars contemporaines”, parmi lesquelles Take That, Lionel Richie et Katy Perry. L’événement sera retransmis sur la BBC.

Une “chorale du couronnement” présentera également un concert, avec des chanteurs de chorales de réfugiés, du service de santé public, des groupes de chant LGBTQ + et de sourds. Dans la soirée, des lieux emblématiques du Royaume-Uni seront illuminés.

La population sera aussi invitée le 7 mai à participer au “grand déjeuner du couronnement”. Le lundi 8 mai, qui sera un jour férié, les gens seront encouragés à faire du bénévolat.