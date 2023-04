Le réacteur d'un Boeing prend feu aux USA après une collision avec un oiseau (vidéo)

Une catastrophe a été évitée aux USA. Et pour cause ! Après 39 minutes de vol, un oiseau est entré ce lundi en collision avec un Boeing 737-800 de la compagnie American Airlines. De quoi provoquer un incendie impressionnant au niveau du réacteur et une certaine inquiétude chez les 173 passagers à bord. Conséquence: le pilote a atterri en urgence, et heureusement sans encombre, à l’aéroport de Colombus, son point de départ. Les images sont impressionnantes.