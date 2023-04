Kev Adams impliqué dans un scandale financier à un million d’euros ?

Dans un article publié hier soir, le média rappelle ainsi que l’humoriste a participé activement, via Instagram, à une levée de fonds en mai 2022. Objectif : récolter 60 millions d’euros afin de réaliser un long-métrage qui doit réunir Gérard Darmon, Éric Judor ou encore… Gims.

Associé à un homme prénommé Fabi, et déguisé en nounours, Kev Adams pousse le projet et offre des certificats numériques de propriété d’images (NFT) aux internautes qui investissent leur argent sous forme de cryptomonnaie. Au total, près de 700 personnes sont convaincues, financent « Plush » à hauteur d’un million d’euros et deviennent ainsi « coproducteurs du film ».

Mais un an après la levée de fonds, toujours rien ! Alors que Kev Adams et son mystérieux collaborateur - « un homme d’affaires fan de cryptomonnaies et de poker » - leur avaient notamment promis d’apparaître au générique et… de toucher 80% des profits du film, il s’avère que le projet est au point mort. D’après Mediapart, l’argent récolté aurait transité par une société opaque de Dubaï avant de s’envoler lors du crash des cryptomonnaies.

Contacté par Mediapart, Kev Adams aurait refusé de s’expliquer.