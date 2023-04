Joe Biden prêt à s'annoncer candidat à sa réélection

Plusieurs médias américains très respectés avancent que cette annonce sera faite mardi, par vidéo.

Ces rumeurs, qui agitent le tout Washington, restent évidemment à prendre avec des pincettes: le camp Biden a plusieurs fois déjà laissé entendre qu'une annonce était imminente, sans jamais que cela ne se matérialise.

Mais la date de mardi ne doit rien au hasard. Le 25 avril sera le quatrième anniversaire, jour pour jour, de la dernière entrée en campagne de Joe Biden, à la fin de laquelle le démocrate avait privé Donald Trump d'un second mandat.

Annoncer une nouvelle candidature à cette date, alors même que les Américains pourraient assister à un "remake" du duel de 2020, serait un symbole fort.

Aucun événement de campagne ne figure pour l'instant à l'agenda de Joe Biden pour cette journée. Mais le président doit parler devant un syndicat pour faire part de sa vision sur ce qui sera sûrement un de ses principaux leitmotivs de campagne: sa volonté de rendre sa "dignité" à l'Amérique populaire "oubliée", que Donald Trump a su en partie séduire.

Gaffes

Le locataire de la Maison Blanche peut penser qu'il a les statistiques avec lui: les présidents américains se représentent généralement, et ils sont le plus souvent réélus.

Mais le président octogénaire, de par son âge, défie les précédents historiques.

En novembre 2021 puis en février 2023, le dirigeant octogénaire s'est soumis à des bilans de santé qui ont conclu qu'il était en "bonne santé".

Il affiche certes une endurance peu commune, jonglant entre crises internationales et grandes réformes.

Mais le démocrate doit s'attendre, lui qui est déjà enclin aux gaffes et dont l'allure est incontestablement marquée par les ans, à une recrudescence d'attaques des républicains sur son acuité mentale.

Trump ou un(e) autre ?

Joe Biden a bien noté que, selon les sondages, la candidature de son prédécesseur Donald Trump, 76 ans et inculpé par un tribunal de New York, n'enthousiasme pas plus que la sienne.

Le démocrate estime donc que s'il a battu une fois son prédécesseur républicain, figure clivante par excellence, il peut y arriver à nouveau en mettant en avant sa personnalité bonhomme et son programme rassembleur.

Reste une grande inconnue: quelles seraient les chances de Joe Biden s'il faisait face en novembre 2024 à un ou une adversaire plus jeune?

Le nom du gouverneur de Floride Ron DeSantis, figure de la droite dure, et âgé de 44 ans, circule beaucoup. Mais il ne s'est pour l'heure pas déclaré.

Il s'agirait de la quatrième course à la présidentielle pour Joe Biden: avant d'être élu en 2020, il s'était lancé pour les élections de 1988 et 2008, avec à chaque fois un échec cuisant à la clef. En 2015, très éprouvé par le décès de son fils aîné, le démocrate, alors vice-président, avait renoncé à briguer la succession de Barack Obama.