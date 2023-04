8 Belges évacués du Soudan et une trentaine encore sur place

Selon le SPF Affaires étrangères, 42 Belges et leurs ayants droit se trouvent actuellement au Soudan et une collaboration avec la France et les Pays-Bas a été mise en place afin d’évacuer aussi vite que possible les Européens qui le demandent. Grâce à ce mécanisme, huit Belges et leurs familles ont déjà pu quitter le Soudan, a annoncé la ministre Lahbib lundi matin, avant le début du Conseil européen des ministres des Affaires étrangères.