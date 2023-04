Des activistes écologistes empilent 650.000 mégots de cigarettes à Lisbonne

L'activiste allemand Andreas Noe, à l'origine de cette action, portait un respirateur pour se protéger des toxines contenues dans les mégots non biodégradables. "Nous avons demandé à tous les Portugais de participer à ce projet communautaire pour sensibiliser à la pollution plastique, car il y a du plastique dans les mégots de cigarettes et beaucoup de gens l'ignorent", a-t-il déclaré. Il y a deux ans, l'activiste, grand amateur de surf, avait déjà collecté environ un million de mégots en deux mois. Pour lui, il s'agit d'un "moyen formidable" d'agir contre les déchets, la pollution des océans et, en fin de compte, la crise climatique. Andreas Noe et ses partisans souhaitent que cette action encourage les fumeurs à jeter leurs mégots dans des poubelles ou des cendriers - ou, comme l'a dit l'un des participants à l'action, "n'importe où mais pas sur le sol".