L'armée soudanaise autorise l'évacuation de citoyens et de diplomates

Un porte-parole de l'armée saoudienne a déclaré ce samedi 22 avril que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine allaient démarrer l'évacuation de la capitale Karthoum "dans les prochaines heures" à l'aide de leurs avions militaires.

Al-Burhane s'est engagé à "faciliter et garantir" l'évacuation et à fournir aux pays "le soutien nécessaire pour y parvenir".

Des violences ont éclaté le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les Forces de soutien rapide (FSR), des paramilitaires redoutés.

Depuis vendredi, les plans d'évacuation s'accélèrent: les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont déployé des forces dans les pays voisins, et l'Union européenne envisage de prendre de mesures similaires.

Les Affaires étrangères belges continuent à suivre la situation. Jusqu'à présent les conditions sécuritaires n'étaient pas garanties pour rapatrier les Belges sur place qui en formulent le souhait, a indiqué à Belga le porte-parole Wouter Poels. Le SPF Affaires étrangères a dénombré 42 Belges et ayant droits au Soudan.

Samedi, des Saoudiens et des ressortissants d'autres pays évacués du Soudan sont arrivés à Jeddah, ville portuaire d'Arabie saoudite, a indiqué la télévision d'Etat saoudienne. "Le premier navire évacuant des personnes du Soudan, transportant 50 citoyens (saoudiens) et un certain nombre de ressortissants de pays amis, est arrivé", a déclaré la chaîne de télévision d'Etat Al-Ekhbariyah.

De leur côté, les FSR du général Daglo ont indiqué être "prêtes à ouvrir tous les aéroports du Soudan" pour ces évacuations. Mais nul ne sait aux mains de qui et dans quel état sont les aéroports et les bases aériennes du Soudan, théâtre de violents combats depuis le premier jour du conflit.