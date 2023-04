Guerre en Ukraine : l’AIEA inquiète des hostilités croissantes autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia

Rafael Grossi assure avoir constaté en première ligne "des indications claires de préparatifs militaires" autour de la centrale, qui est la plus large d’Europe, lors de sa visite il y a trois semaines.

"Depuis lors, nos experts sur place ont régulièrement rapporté avoir entendu des détonations, à certains moments suggérant des tirs non loin du site. Je suis très inquiet de la situation à l’usine", a-t-il fait part dans une déclaration publiée vendredi.

Les craintes d’un accident nucléaire augmentent alors qu’une offensive ukrainienne est pressentie pour reprendre des territoires occupés par la Russie. La région est considérée comme un site possible pour la contre-attaque de Kiev.

L’usine, dotée de six réacteurs, est occupée par les forces russes depuis mars 2022. Elle ne peut pas être utilisée pour lancer des attaques ou être sous le feu des tirs, a insisté Rafael Grossi.

Il a à nouveau plaidé pour des mesures plus conséquentes pour protéger cette infrastructure stratégique, et affirmé qu’il poursuivait les négociations avec l’Ukraine et la Russie à cet égard.