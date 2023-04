DIRECT | Space X: la fusée Starship devrait bel et bien décoller à 15h28

Le premier essai pour le vaisseau spatial et la fusée Super Heavy ne devrait pas être une nouvelle fois reporté, sauf si un problème de dernière minute venait à survenir. La fenêtre de tir s'ouvrira à 8h28, heure locale (15h28, heure française), jusqu'à 9h30 (16h30). Cet engin fait près de 120 mètres de haut et est doté de 33 moteurs. La fusée va décoller de la base spatiale Starbase de Space X, qui se trouve à l’extrême sud du Texas. "Une webdiffusion en direct de l'essai en vol commencera environ 45 minutes avant le décollage. Comme c'est le cas pour tous les tests de développement, ce calendrier est dynamique et susceptible de changer, alors assurez-vous de rester à l'écoute de nos canaux de médias sociaux pour les mises à jour", peut-on lire sur le site de l’entreprise

L’objectif de cet engin serait de pouvoir mener des voyages dans l’espace. “Starship est un système de transport entièrement réutilisable conçu pour transporter à la fois l'équipage et la cargaison vers l'orbite terrestre, aider l'humanité à retourner sur la Lune et voyager sur Mars et au-delà. Avec un test comme celui-ci, le succès est mesuré parce que nous pouvons apprendre, ce qui informera et améliorera la probabilité de succès à l'avenir à mesure que SpaceX avancera rapidement le développement du vaisseau spatial”, peut-on lire sur le site de l’entreprise.