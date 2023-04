Réforme des retraites en France: "C'est pas des casseroles qui feront avancer la France", dit Macron en Alsace

"La réalité du pays, c'est aussi beaucoup de femmes et d'hommes qui sont au boulot, qui veulent mieux vivre de leur travail, gagner davantage, que les conditions de travail s'améliorent", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les propos de l'historien Pierre Rosanvallon qui a parlé de "crise démocratique" en France, le chef de l'Etat a assuré: "je respecte l'intellectuel mais j'ai peur que parfois il ne devienne militant".

"Il y a des endroits qui ne sont pas des démocraties, où on se bat pour qu'elle soit restaurée, chez nous on se bat simplement pour qu'elle fonctionne mieux", a ajouté le chef de l'Etat.

En France, les élections "se passent dans un cadre démocratique" et "il ne faut pas non plus derrière que le jour d'après, sous prétexte qu'on n'a pas gagné, on fragilise la légitimité des gens qui sont élus", a-t-il estimé.

Quant à la confiance dans la Première ministre, le président de la République a répondu: "elle a la mienne sinon je ne lui aurais pas confié l'avancée, la préparation de ces travaux" évoqués par lui-même lundi sur l'ordre, les "progrès" dans les services publics et les questions liées au travail.