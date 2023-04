France : un nonagénaire meurt aux urgences après avoir attendu un lit pendant trois jours

Le vieil homme souffrait d’un simple état de confusion aigu, lié à son âge, selon France Bleu Isère. Lors de son entrée à l’hôpital, son pronostic vital n’était pas engagé.

La personne âgée est toutefois décédée sans que sa famille ait pu lui dire adieu, les visites n’étant plus acceptées aux urgences depuis la pandémie de Covid. “Que la fin de vie arrive à l’hôpital ou aux urgences, c’est fréquent, et c’est très accompagné de manière bienveillante avec la famille. Mais lorsque cela survient de manière, on va dire inattendue, dans un couloir, dans un box, alors que la famille n’est pas là, c’est un drame pour la personne, mais aussi pour les équipes”, regrette Marc Blancher, chef des urgences du CHU de Grenoble, dans les colonnes de France Bleu Isère.

Plainte pour “mise en danger de la santé d’autrui”

L’équipe médicale du CHU dénonce déjà depuis plusieurs mois un manque de moyens et de personnel. Les syndicats ont à ce propos déposé une plainte auprès du procureur de la République pour mise en danger de la santé d’autrui, quelques jours seulement avant la mort du nonagénaire.

Il s’agit du troisième décès depuis décembre au sein de l’établissement médical, pour des patients qui attendaient un lit d’hospitalisation, relève France Bleu Isère. La première fois, une femme de 47 ans avait été retrouvée morte dans les toilettes des urgences. Elle attendait un lit en psychiatrie depuis trois jours.