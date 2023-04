Des navires russes soupçonnés de préparer des sabotages le long des côtes belges

Les télévisions expliquent avoir analysé des communications russes interceptées qui indiquent que des navires “fantômes” naviguent dans les eaux nordiques en ayant éteint leur transpondeur afin de ne pas révéler leur emplacement.

Le reportage identifie une cinquantaine de navires qui pourraient participer à un programme de collecte de renseignements sur les parcs éoliens, les gazoducs et les câbles transportant de l’électricité et des données. Il se concentre en particulier sur un navire de recherche océanographique, l’amiral Vladimirsky (alias projet 852, selon la classification russe), qui avait déjà été repéré en novembre dernier au large de la base navale de Faslane (Écosse), qui abrite les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de la Royal Navy britannique.

Les infrastructures stratégiques visées

Les quatre chaînes nordiques soulignent qu’il s’agit en fait d’un navire espion et retracent son itinéraire en mer Baltique et du Nord.

Le documentaire cite un ancien expert – qui a requis l’anonymat – de la Royal Navy britannique qui a reconstitué les mouvements du navire à proximité de sept parcs éoliens au large des côtes du Royaume-Uni et des Pays-Bas lors d’une mission entamée en mer Baltique.

Il révèle que le navire ralentit lorsqu’il s’approche de zones où il y a des parcs éoliens dans la région. Il ajoute que l''amiral Vladimirsky a navigué pendant un mois avec son transpondeur AIS (système d’identification automatique) éteint.

Ce bâtiment de plus de 9.000 tonnes, le dernier d’une classe qui en a compté six exemplaires, ne relève ni de l’Institut PP Shorshov, ni de la Direction principale de la recherche en eaux profondes, soupçonnée de s’intéresser de près aux infrastructures sous-marines. Il est basé habituellement à Kronstadt, la plus importante base navale russe en mer Baltique, défendant l’entrée du port de Saint-Pétersbourg, et est rattaché à la flotte russe de la Baltique.

Lorsqu’un journaliste s’est approché de l''amiral Vladimirsky sur un petit bateau, il a été confronté à un individu masqué portant ce qui semble être un fusil d’assaut.

De quoi être inquiet en Belgique ?

Selon la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, trente navires militaires russes de différents types, dont un sous-marin, sont passés l’an dernier au large de la Côte belge, mais sans jamais pénétrer dans les eaux territoriales, Elle a, dans une récente réponse à une question parlementaire écrite du député Jasper Pillen, cité le passage de “quatre navires “de collecte de renseignements” – tout comme une frégate, un destroyer, un sous-marin, un croiseur, six navires de débarquement et six des garde-côtes, cinq remorqueurs, quatre navires de ravitaillement et un bâtiment auxiliaire – mais sans mentionner aucun nom.

Le ministre de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne avait pour sa part fait état en février de la présence à la mi-novembre 2022 d’un “navire de recherche russe” dans le secteur belge de cette mer naviguant sans AIS branché et au “comportement suspect” à proximité de nos parcs éoliens, de gazoducs et de câbles sous-marins ainsi que d’autres infrastructures critiques.

La Russie nie toute implication

Le documentaire, qui doit être diffusé mercredi soir, a suscité une réaction immédiate de Moscou, qui pointe la responsabilité occidentale dans le spectaculaire sabotage des gazoducs sous-marins Nord Stream reliant la Russie à l’Allemagne.

”Les médias de ces pays ont fait une erreur dans leur enquête. Ils préfèrent à nouveau accuser sans fondement la Russie”, a déclaré à la presse mercredi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

”Nous préférerions qu’ils accordent plus d’attention aux attaques contre Nord Stream et à une enquête internationale transparente et impartiale au sujet de ces actes de sabotage”, a-t-il affirmé.