Burkina: au moins 24 tués dont 20 supplétifs de l'armée dans deux attaques

L'attaque la plus meurtrière a eu lieu dans un village de la commune de Bittou, près des frontières togolaise et ghanéenne, selon un responsable local qui a précisé que "le bilan provisoire" était de seize supplétifs et de quatre civils tués. Un responsable local des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs) a confirmé cette attaque, indiquant que quatre autres VDP avaient été tués lors d'un second accrochage dans la même région.