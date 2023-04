L'Ukraine dénonce la visite de Poutine à Kherson et Lougansk: "Les criminels reviennent toujours sur les lieux de leurs crimes"

Poutine s’est rendu dans les régions de Kherson et Lougansk: "Important pour moi d’entendre votre opinion"

Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu dans les régions de Kherson et Lougansk, respectivement dans le Sud et l’Est de l’Ukraine, pour rencontrer les militaires qui y sont déployés dans le cadre de l’opération russe déclenchée il y a plus d’un an, a annoncé mardi le Kremlin.