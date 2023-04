Le "marché du carbone" (ou système d'échange de quotas d'émission de l'UE, SEQE) permet à quelque 11.000 entreprises du secteur de l'industrie lourde et de l'électricité de disposer de droits d'émission. Chaque année, le nombre de droits disponibles diminue. Les entreprises doivent donc choisir: émettre moins ou payer plus.

Ces industries ont ainsi diminué leurs émissions de 35% entre 2005 et 2021. Le système est désormais renforcé, dans le cadre du relèvement des ambitions climatiques de l'Union européenne. À partir de 2024, les quotas d'émissions seront plus rapidement retirés du marché, ce qui devrait permettre de réduire les émissions de ces secteurs de 62%.

Plus novatrice, mais aussi plus délicate sur le plan politique, a été la décision de créer un marché similaire pour les émissions du transport routier et du chauffage des bâtiments. Ce système distinct encadrera les fournisseurs de carburants (plutôt que les ménages et les automobilistes), mais son coût pourrait être répercuté sur le prix à la pompe ou sur la facture de chauffage des ménages.

Les négociateurs du Parlement européen et des États membres se sont donc entendus pour que ce nouveau système n'entre pas en vigueur en 2026 mais un an plus tard, voire en 2028 si les prix de l'énergie étaient exceptionnellement élevés. Un plafond de 45 euros la tonne de CO2 a également été fixé. À titre de comparaison, le prix pour les entreprises a dépassé cette année la barre des 100 euros la tonne.

Dès 2026, un Fonds social pour le climat sera créé pour amortir le coût, pour un total estimé à 86,7 milliards d'euros. Cet argent, dont 1,6 milliard est destiné à la Belgique, ira pour partie à du soutien aux revenus, par exemple via des chèques-énergie, et à de l'investissement durable, par exemple dans l'isolation.