Les membres du G20 rajeunis par l'IA pour sensibiliser au climat: "La Terre n'est pas un jouet"

À l'approche de la journée de la Terre ce 22 avril prochain, le mouvement climatique Friday for Futures, créé par Greta Thunberg, souhaite attirer l'attention des dirigeants afin qu'ils agissent en faveur du climat. La campagne, baptisée "Earth is no toy" ("La Terre n'est pas un jouet") représente Emmanuel Macron, Joe Biden, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen et les autres membres du G20 enfants, avec un ballon dans leurs mains représentant la planète Terre.