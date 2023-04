Les Kosovars presque exemptés de visa pour l'UE

Les détenteurs d'un passeport du Kosovo ne devront plus solliciter de visa pour des séjours de 90 jours maximum dans l'UE. L'exemption entrera en vigueur dès que le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) sera en place, et d'ici janvier 2024 au plus tard si ce n'est pas le cas.