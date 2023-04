Espagne: 50 arrestations lors du démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue

Plusieurs services policiers de France, Grande-Bretagne et Portugal ainsi qu'Europol ont aussi collaboré à cette action baptisée "Operation Castle".

La bande de trafiquants opérait depuis les provinces de Huelva et Cadiz mais disposait aussi de bases au Portugal et dans les îles Canaries. La bande aurait vendu des stupéfiants provenant du Maroc et d'Amérique latine dans plusieurs pays d'Europe.

Au total, près de deux tonnes de cocaïne et 4,8 tonnes de haschisch ont été saisies. Deux bateaux rapides, six véhicules, du matériel électronique et une grande quantité d'appareils de télécommunication ont aussi été confisqués par les enquêteurs.