Les pays occidentaux et l’ONU dénoncent la condamnation du militant russe Kara-Mourza

”Ce jugement, comme beaucoup d’autres, vise à dissuader, à exclure et à empêcher toute voix critique” en Russie, a déclaré lors d’une conférence de presse régulière une porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Andrea Sasse. “Le procès de Vladimir Kara-Mourza montre comment la justice russe est instrumentalisée contre lui et nombre de ses compatriotes, et à quel point la répression en Russie atteint des proportions choquantes”, a conclu Andrea Sasse.