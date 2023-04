Le jour de la Pâque orthodoxe, Poutine salue le travail de l'Église russe, qui a soutenu l'invasion de l'Ukraine

La fête de Pâques est la célébration la plus importante du calendrier orthodoxe tant en Russie qu'en Ukraine.

Par le passé, le patriarche russe Kirill a justifié l'offensive en Ukraine en assurant que les peuples russes et ukrainiens étaient des frères qui avaient été séparés de force, notamment par l'Occident.

Un point de vue balayé par le gouvernement ukrainien, qui dénonce un conflit post-colonial et impérialiste mené par le Kremlin et qui a multiplié les perquisitions et les poursuites visant des églises et prêtres jugés proches de Moscou.