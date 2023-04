France: une voiture fonce dans la foule lors d’un rodéo urbain à Bordeaux, 7 blessés

Au total, sept personnes ont été blessées, dont deux plus grièvement "aux jambes et au bassin". Le pronostic vital des deux victimes, un homme et une femme âgés de 18 ans, n’est pas engagé.

Ils ont été transportés dans deux hôpitaux de la ville, tout comme un troisième blessé plus léger. Quatre autres personnes, âgées de 17 à 26 ans, ont également été légèrement blessées.

Le conducteur du véhicule a été interpellé sur les lieux et est actuellement en garde à vue. Il était accompagné de trois passagers à bord du véhicule, dont la garde à vue se poursuivait aussi samedi matin selon France Info.

D’après les premières informations récoltées par cette dernière, il ne s’agirait pas d’un acte délibéré. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule.

La scène a été filmée et relayée sur les réseaux sociaux.