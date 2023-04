États-Unis : une fille naît dans leur famille pour la première fois en 138 ans

Interrogée par “Good Morning America”, la jeune maman s’est souvenue du jour où son compagnon lui a fait part de cet étrange fait familial. À l’époque, Carolyn n’y avait pas cru et avait demandé des explications à sa belle-famille. “Nous n’avons pas eu de fille en ligne directe depuis plus de 100 ans. Des oncles et des cousins ont bien eu des filles, mais pas de notre côté”, lui ont alors confié les parents d’Andrew.

Après avoir eu un garçon, Carolyn et Andrew attendaient un deuxième enfant. Alors, en septembre dernier, ils décident d’organiser une fête afin de connaître le sexe du bébé. À la surprise générale, la couleur qui sort est le rose… c’est une fille ! “Honnêtement, tout le monde criait et sautait. C’était une énorme surprise pour nous tous”, a confié à ce propos le père de famille auprès de “Good Morning America”.

La “malédiction” familiale est ainsi rompue. En espérant que les Clark ne devront pas attendre à nouveau 138 ans avant de voir une nouvelle fille pointer le bout de son nez…