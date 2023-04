Réforme des retraites en France: des signes d’essoufflements de la mobilisation pour 12e round, avant le verdict constitutionnel

C'est notamment le cas à Toulouse (9.000 selon la police, 70.000 selon les syndicats), Nantes (10.000 à 25.000), Rennes (6.500 à 15.000) et Clermont-Ferrand (6.000 à 10.000).

Au total, les autorités attendent entre 400 et 600.000 personnes dans les rues, à comparer avec les 570.000 recensés le 6 avril et 740.000 le 28 mars.

Malgré le reflux observé partout, le syndicat CGT a revendiqué 400.000 participants à Paris, comme la semaine dernière. Selon la préfecture de police, 42.000 personnes ont manifesté ce jour dans la capitale.

"La contestation de cette réforme est toujours aussi forte", a affirmé Laurent Berger avant le départ du défilé à Paris. Pour le patron du syndicat CFDT, "le combat syndical est loin d'être terminé", quel que soit le verdict du Conseil constitutionnel, attendu vendredi en fin de journée.

Objet de toutes les attentions, l'institution logée dans le Palais Royal, au coeur de la capitale, est sous haute surveillance.

Le lieu et ses abords seront interdits à toute manifestation dès 18H00 et jusqu'à samedi 08H00, a indiqué le préfet de police. Un rassemblement est programmé vendredi en fin d'après-midi sur le parvis de l'Hôtel de Ville, à l'appel de certains syndicats. Plus tôt dans la matinée, les abords de l'institution ont été symboliquement brièvement bloqués par des poubelles avant d'être nettoyées.

"Le Conseil constitutionnel a droit à la sérénité", a justifié le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, alors que des heurts et dégradations ont à nouveau émaillé les manifestations à Lyon, Nantes et Rennes. A Paris, la préfecture faisait état de 25 interpellations à 16H30.

A défaut d'une censure totale de la réforme, les syndicats espèrent que le Conseil constitutionnel en annulera une partie, ce qui renforcerait leurs arguments en faveur d'une suspension ou d'un retrait.

"Le pays doit continuer d'avancer", a dit le président Emmanuel Macron mercredi depuis Amsterdam où il était en visite, proposant aux syndicats un "échange qui permettra d'engager la suite".