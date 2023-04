Guerre en Ukraine: fuite de documents confidentiels, Biden "préoccupé" mais ne voit pas de risque immédiat

Guerre en Ukraine: des documents ayant fuité indiqueraient un conflit au sein du gouvernement russe

Une nouvelle série de documents ayant fuité et appartenant aux autorités américaines indiquerait que les désaccords au sein du gouvernement russe sur la guerre en Ukraine sont plus importants que ce l'on pensait, écrit le New York Times, qui a mis la main sur les prétendus documents gouvernementaux de 27 pages.