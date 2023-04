Une vidéo d'un prisonnier ukrainien présumé décapité circule sur les réseaux: "Comme ces monstres tuent facilement", dénonce Zelensky

Au bout de quelques secondes, les cris cessent et on entend un homme derrière la caméra incitant en russe le bourreau à "couper la tête" de la victime. Ce dernier finit sa décapitation au couteau, et montre la tête tranchée à la caméra.

"Faut la foutre dans le sac et l'envoyer au commandant" dit une voix en russe. A la caméra, on montre également le gilet de la victime barré du trident ukrainien et d'une tête de mort.

"Comme ces monstres tuent facilement. Cette vidéo de l'exécution d'un prisonnier de guerre ukrainien, le monde doit le voir. C'est une vidéo de la Russie comme elle est", a-t-il lancé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

"Ce n'est pas un accident (...) Cela s'est passé déjà plus tôt. C'était comme ça à Boutcha. Des milliers de fois", a-t-il poursuivi en référence à la banlieue de Kiev devenue symbole des atrocités attribuées à l'armée russe. "Peines de prison aux meurtriers, tribunal à l'Etat de mal", a-t-il renchéri.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de mauvais traitement de prisonniers constituant des crimes de guerre.

Le Kremlin appelle à vérifier l'"authenticité" de la vidéo

Le Kremlin a appelé mercredi à vérifier l'"authenticité" d'une vidéo insoutenable semblant montrer, selon Kiev, un soldat russe décapitant au couteau un prisonnier ukrainien.

"Il s'agit bien sûr d'images horribles", a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "Dans le monde de +fakes+ dans lequel nous vivons, il faut s'assurer de l'authenticité de cette vidéo", a-t-il ajouté.

La mission de l'ONU pour les droits humains en Ukraine s'est dite pour sa part "horrifiée" mercredi par cette vidéo.

Elle évoque aussi une seconde vidéo montrant "les corps mutilés, apparemment de prisonniers de guerre ukrainiens", et appelle en conséquence à ce que "ces incidents fassent l'objet d'une enquête réelle et que les auteurs rendent des comptes".