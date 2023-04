Un Parisien désespère de retrouver son chien disparu depuis février 2023 : “Je veux que toute la France soit au courant”

Dépôt de plainte vaine

Pour Nicolas, c’est certain, il s’agit d’un enlèvement. Bayou se baladait librement et était réceptif à la voix de son maître. “Il avait une laisse autour du cou, donc le voleur n’a eu qu’à se baisser, ramasser la laisse et partir avec le chien. Mon chien en général revenait très vite quand il entendait mon sifflement. C’est ce qui m’a inquiété ce soir-là, il n’est pas revenu”, se remémore Nicolas auprès de BFM TV.

Depuis sa plainte, l’affaire n’avance pas. Désormais, l’enquête, c’est le maître de Bayou qui la mène. “J’ai été voir tous les commerçants du coin pour leur demander s’ils n’avaient pas une caméra qui filmait sur la rue”, raconte le malheureux.

Et des petites avancées lui donnent espoir : “J’ai fini par trouver un magasin, j’ai été voir la personne de la sécurité qui au bout de cinq minutes m’a dit qu’elle voyait bien le voleur et mon chien sur sa caméra”, abonde-t-il.

Bayou est un chien kidnappé parmi bien d’autres en Île de France, le phénomène de vol d’animaux émergeant à nouveau. Cela peut autant être dans le cadre d’une revente ou de reproduction… “Sur Paris, il y a de plus en plus d’agressions, de vols. À une époque c’était beaucoup de chiens qui étaient volés pour de la mendicité, parfois des combats de chiens”, explique Christophe Marie, porte-parole de l’association Brigitte Bardot, à BFM Paris IDF.