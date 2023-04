Lors de celle-ci, l’ancien président des États-Unis est revenu sur les déclarations d’Emmanuel Macron après sa visite en Chine.

Le président de la France a donné son avis sur la situation à Taïwan: "Avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan? Non. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise".

Ces paroles n’ont pas été du goût de Trump. "Macron, qui est un ami, est en Chine en train de lui (NDLR : Xi Jinping) lécher le cul", a-t-il déclaré.

À rebours du tollé provoqué en Occident, les Chinois eux ne tarissent pas d’éloges sur les "très bonnes idées" d’Emmanuel Macron qui appelle l’Union européenne à ne pas être "suiviste" des États-Unis sur la question de Taïwan.