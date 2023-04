Intelligence artificielle: Elon Musk travaillerait sur un projet d'IA pour Twitter, Facebook juge ChatGPT "pas du tout révolutionnaire"

Ces modèles, entraînés à partir de quantités importantes de données, sont capables de générer toutes sortes de textes et de répondre aux questions des utilisateurs via des interfaces comme ChatGPT (OpenAI) ou Bard (Google).

Elon Musk, qui a licencié des milliers d'employés de Twitter depuis qu'il a racheté la plateforme en octobre, a aussi embauché des spécialistes de l'IA, d'après Insider.

L'article mentionne le recrutement d'Igor Babuschkin et Manuel Kroiss, tous deux passés par DeepMind, la branche d'IA d'Alphabet (maison mère de Google).

Le site spécialisé The Information avait déjà indiqué fin février que le patron de Tesla, SpaceX et Twitter tentait de constituer une équipe pour rivaliser avec OpenAI, qui crée la sensation depuis l'année dernière avec le succès de ChatGPT.

Sollicités par l'AFP, Igor Babuschkin n'a pas répondu dans l'immédiat et l'adresse de Twitter pour la presse a automatiquement envoyé un désormais typique émoticône en forme de crotte.

De Microsoft à Snapchat, tous les géants de la tech et de nombreuses start-up investissent dans l'IA générative.

Mais l'adoption et la progression ultra rapides de cette technologie suscitent aussi de nombreuses inquiétudes, surtout quand Sam Altman, le patron d'OpenAI, parle de l'avènement prochain de l''intelligence artificielle dite "générale", quand les programmes seront "plus intelligents que les humains en général".

Fin mars, des centaines d'universitaires, patrons et personnalités, dont Elon Musk, Steve Wozniak (cofondateur d'Apple) et Emad Mostaque (patron de Stability AI), ont appelé à une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que GPT-4, le dernier modèle de langage d'OpenAI.

Ils évoquent différents risques liés à cette technologie, et s'interrogent en ces termes : "Est-il souhaitable de développer des esprits non humains qui pourraient au final nous dépasser en nombre, en intelligence et nous remplacer?".

Elon Musk a cofondé OpenAI en 2015, avant de quitter l'entreprise en 2018. La start-up californienne est principalement financée par Microsoft depuis 2019.

Il a depuis critiqué la société, estimant notamment dans un tweet en décembre dernier qu'elle entraîne l'IA à être "woke" (terme désignant une frange de la gauche américaine), c'est-à-dire à "mentir".

ChatGPT "pas du tout révolutionnaire", selon un dirigeant de Facebook

Le robot conversationnel ChatGPT n'est "pas du tout révolutionnaire" et le grand progrès viendra plutôt d'assistants personnels automatiques, a estimé mercredi un dirigeant français de Facebook sur la radio publique France Inter.

Interrogé à propos de l'application développée par OpenAI, le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle du groupe Meta, Yann Le Cun, a répondu: "Oui, c'est un bon produit. Au niveau de la science et de la technologie sous-jacente, ce n'est pas du tout révolutionnaire, non".

Dans les "quantités de texte absolument énormes" qui ont entraîné ChatGPT à répondre aux questions de ses utilisateurs, "il y a beaucoup, beaucoup de connaissance humaine, mais qui est très superficielle", a expliqué ce chercheur.

"Ça ne comprend pas, par exemple, la connaissance du monde physique, du monde réel. Donc ces systèmes, d'une certaine manière, ont beaucoup moins de connaissance du monde réel que votre chat", a-t-il détaillé.

Interrogé sur les innovations plus importantes prévisibles pour les 10 à 15 années à venir, ce professeur de l'université de New York a évoqué deux types de produits.

Yann Le Cun croit à l'arrivée de "lunettes de réalité augmentée, donc qui pourront superposer des images virtuelles sur le monde réel", et par exemple retranscrire en direct dans notre langue une conversation dans une langue étrangère inconnue.

Par ailleurs, selon lui, "on interagira avec des assistants virtuels intelligents qui, à certains moments, auront l'intelligence similaire à l'intelligence humaine, peut-être supérieure dans certains domaines, et qui pourront nous aider dans nos vies de tous les jours", par exemple en nous permettant "de nous concentrer sur des choses qui nous intéressent, et pas d'avoir à passer une heure au téléphone pour parler à votre plombier ou à votre administration de la Sécurité sociale".

Ce dirigeant de Meta s'est enfin dit hostile à la pétition signée en mars par des personnalités comme l'entrepreneur Elon Musk ou l'historien Yuval Noah Harari pour "faire une pause d'au moins six mois dans l'entraînement des systèmes d'IA plus puissants que GPT-4".