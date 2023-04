Christine Ockrent : “L’obsession de Xi Jinping ? Éviter un scénario à la Gorbatchev avec un effondrement du Parti communiste”

Je crois que c’est un peu des deux. Et c’est surtout un raté. Taiwan est une île au régime démocratique. On ne peut pas défendre l’Ukraine au nom de valeurs que l’on nierait dans le cas de Taïwan.

Estimez-vous que Xi Jinping est “incompris” par les Européens ?

Je crois qu’il faut s’efforcer davantage à comprendre la complexité du système chinois. On voit, et c’est ce que je m’efforce de raconter dans le livre, comment Xi Jinping a renforcé, en dix ans, le pouvoir du Parti communiste chinois. Un parti qui, selon Xi Jinping, est le seul ciment capable de tenir cet immense pays composé d’1,4 milliard de personnes.

Les milliardaires chinois sont peu connus. Pourquoi avoir choisi cet angle ?

Je crois que c’est une clé de compréhension du fonctionnement de la Chine contemporaine, devenue la deuxième économie du monde, avec un président qui affiche désormais des ambitions planétaires pour mettre en place un nouvel ordre international sous domination chinoise.

Ces milliardaires, dont vous retracez le parcours, ont souvent comme point commun d’être partis de rien…

Ce sont des gens qui sont nés dans le système communiste. On pourrait avoir tendance à penser qu’un milliardaire capitaliste est forcément contre le système communiste. Mais ils ne connaissent que celui-ci. Alors ils évoluent en fonction des marges de manœuvre dont ils disposent et qui changent selon les phases du régime, avec en particulier une corruption qui était immense sous Hu Jintao.

Ce qui compte visiblement pour réussir dans les affaires en Chine, c’est le Guanxi. À savoir le réseau de relations…

Chez nous aussi. Mais en Chine particulièrement, et ce à l’échelle d’un pays continent où le Parti tient tout.

On a pu voir des mères obsédées par la réussite de leurs enfants, qui s’arrangent pour connaître le principal du collège afin que leur petit puisse aller un jour à l’université.

Ces gens évoluent à l’intérieur d’un système, avec une proximité plus ou moins grande par rapport au système politique.

Reste que de nombreux milliardaires ont été mis à l’index par le pouvoir. Certains ont fui aux États-Unis ou à Singapour…

La dernière disparition, qui remonte à début mars, est celle de Bao Fan. Il dirigeait un fonds d’investissement qui s’appelle China Renaissance. Il va sans doute réapparaître dans une cour de justice. Et l’on sait qu’il a disparu au moment où il organisait l’ouverture d’un “family office” à Singapour.

D’un côté, le régime adresse des caresses aux entrepreneurs actifs dans des secteurs cruciaux comme les semi-conducteurs. De l’autre, il distribue de grosses claques à ceux d’autres secteurs qui deviennent trop riches. Tout cela au nom, officiellement, de la prospérité commune.

Xi Jinping a un cauchemar : une chute de son régime similaire à celle de l’URSS en 1991…

Absolument ! À la mort de Gorbatchev, il n’y a même pas eu un message de condoléances de Xi Jinping.

Gorbatchev a même été qualifié de “loser” dans les médias chinois. Depuis qu’il est au pouvoir, Xi Jinping répète qu’il faut éviter la décomposition du Parti communiste, en prenant l’exemple de l’Union soviétique. C’est son obsession. D’où son action de plus en plus marquée pour renforcer le Parti.

La lutte “contre les mouches, les tigres et les renards”

Christine Ockrent: "L’économie russe, sous sanctions, a besoin de la Chine pour vendre son pétrole, son gaz ou encore son blé." ©Mathieu Golinvaux

Depuis qu’il est au pouvoir, Xi Jinping a lancé ce qu’il qualifie de lutte “contre les mouches, les tigres et les renards”.

Une expression permettant d'illustrer la lutte contre les milliardaires qui s’adonnent à la corruption, l’accumulation de richesses ou encore à la criminalité financière.

“Cette lutte permet de renforcer la mainmise du parti sur le système”, analyse Christine Ockrent. “Elle a rendu Xi Jinping très populaire, parce qu’elle s’est déroulée dans chacune des provinces chinoises, au niveau local. Et l’on peut penser que cette lutte a permis aussi de nettoyer un système qui était corrompu jusqu’à la moelle, en particulier sous le règne de son prédécesseur.”

Enfin, dans le nouvel axe Chine-Russie, Christine Ockrent estime que Xi Jinping a pris le dessus sur Vladimir Poutine.

“L’économie russe, sous sanctions, a besoin de la Chine pour vendre son pétrole, son gaz ou encore son blé. Vladimir Poutine est devenu l’allié, ou plutôt l’ami utile, permettant à Xi Jinping de mettre en place un nouvel ordre international qui doit remplacer l’ancien dominé par les États-Unis.”

”En France, il y a une culture de la protestation”

En fine connaisseuse des arcanes politiques, Christine Ockrent livre son analyse. ©Mathieu Golinvaux

Christine Ockrent, qui a couvert, raconté, observé et commenté la vie politique française durant des décennies, analyse les événements qui secouent la France.

La réforme des retraites d’Emmanuel Macron provoque de nombreuses manifestations en France.

“Il y a une culture de la protestation et de la contestation qui est beaucoup plus virulente en France que dans n’importe quel pays d’Europe”, analyse Christine Ockrent. “Cette contestation est d’autant plus virulente que la question des retraites, met, périodiquement, beaucoup de monde dans la rue en France. Mais il faut le dire, la réforme a été très mal expliquée et très mal engagée politiquement par Emmanuel Macron et son gouvernement. Il y a donc une accumulation de rancœurs et de colère qui est très française. Aujourd’hui, tout le monde est suspendu à ce qui va se passer ce vendredi, avec tout à coup le Conseil constitutionnel qui vient jouer un rôle.”

Pour rappel, le Conseil constitutionnel, gardien du respect de la constitution, examine actuellement chaque article du texte pour vérifier qu’il est conforme. Les “sages” doivent notamment vérifier si la réforme avait un véritable caractère d’urgence.

“Le Conseil constitutionnel va-t-il jouer un rôle politique ? Ou va-t-il s’en tenir à dire le droit, ce qui est sa fonction ?” s’interroge Christine Ockrent. “Il est certain qu’Emmanuel Macron, d’une certaine manière, n’a rien à perdre puisqu’il ne peut pas se représenter. Néanmoins, il est désormais perçu maintenant de façon très négative par de larges segments de l’opinion publique en France.”

Elle l’a dit aussi…

Christine Ockrent. ©Mathieu Golinvaux

L’évolution de l’information en télévision.

“À l’époque, il n’y avait pas de réseaux sociaux ni les chaînes d’information en continu. Tout allait beaucoup moins vite. C’est un facteur que l’on ne prend pas suffisamment en compte, y compris dans les critiques que l’on adresse à ces chaînes d’information. Quand je faisais le “20 heures”, on recevait les images après avoir pris connaissance d’un événement. Maintenant, on les obtient avant. Le temps de réflexion et de mise en contexte a quasiment disparu. De plus, il est évidemment moins cher de filmer en quelque sorte de la radio. C’est-à-dire des plateaux de télévision avec des gens qui parlent plutôt que d’envoyer des journalistes faire des reportages sur le terrain.”

Son rôle dans “Mère”

“C’est le dramaturge libanais Wajdi Mouawad qui m’a proposé de jouer mon propre rôle au théâtre. Durant les années quatre-vingt, en pleine guerre à Beyrouth, le journal que je présentais sur Antenne2 était son seul accès à l’information. Il a voulu faire de cette période et de ses souvenirs une pièce de théâtre. Nous la jouerons ces 14 et 15 avril au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. ”