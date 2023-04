Accusé de dépenses somptuaires, Charles Michel se défend dans les médias belges

Sur le plateau de RTL-TVI et dans plusieurs journaux, le libéral a notamment justifié son recours à un avion privé, dit "avion taxi", par les contingences de ces déplacements qui lui imposaient de se trouver en peu de temps en des endroits très éloignés. Qui plus est, a-t-il expliqué, ces voyages sont organisés par des fonctionnaires indépendants qui font une analyse "au cas par cas" du déplacement et du meilleur moyen de le réaliser.