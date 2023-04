Au moment d’atterrir, cet avion de la compagnie low-cost a perdu une roue au contact de la piste.

Heureusement, aucun passager ou membre du personnel à bord n’a été blessé. Toutefois, un passager a été transporté en ambulance “sous le choc”.

Le porte-parole de l’aéroport s’est exprimé sur cet incident: "Une urgence totale a été déclarée cet après-midi à l’aéroport de Dublin suite à l’arrivée du vol Ryanair FR5542 en provenance de l’aéroport de Liverpool".

Le trafic aérien a été quelque peu perturbé: de nombreux vols ont été retardés ou déroutés vers l’aéroport de Shannon.

"Ce vol de Liverpool à Dublin a rencontré un problème technique mineur avec son train d’atterrissage avant à l’atterrissage. Les passagers et l’équipage ont débarqué normalement et l’avion a été remorqué jusqu’au hangar pour une inspection plus approfondie par les ingénieurs de Ryanair", a déclaré l’entreprise aérienne.