Elle cherche le père de son enfant via Tik Tok.

Sa vidéo a été vue plus de 2,1 millions de fois. Elle y explique qu'elle et le père de son enfant se sont rencontrés lors d'un voyage dans les îles Canaries en Espagne au début du mois d'août 2022. "Au gars que j’ai rencontré à Tenerife de Glasgow les 6 et 7 août", commence-t-elle directement de façon assez énigmatique avec une photo du garçon en question lui faisant un bisous sur la joue.

#HelpMeFindHim

Bien décidée à retrouver ce mystérieux garçon, elle a accompagné son message du hashtag #HelpMeFindHim ("Aidez-moi à le retrouver"). Il s'agit d'un hashtag très populaire qui incite des utilisateurs du réseau social à aider des utilisateurs à reprendre contact avec des personnes perdues de vues ou, comme c'est le cas ici, dont l'identité n'est pas certaine.

Dans sa publication, la jeune Écossaise tente de donner aux internautes des indices sur l'identité du prétendu père de son enfant: "Quelqu'un connaît ce gars de Glasgow que j'ai rencontré à Tenerife les 5 et 6 août, il travaille au centre commercial Braehead (ou pas, je ne suis plus sure)." Trois photos se succèdent dans sa vidéo Tik Tok, une première avec la photo de l'intéressé, une seconde avec des photos de son échographique et une troisième avec une photo d'elle enceinte.

D'ailleurs la jeune femme n'y va pas par quatre chemins afin d'annoncer sa grossesse. " Tu seras papa en avril 2023", voilà qui est dit.

De nombreuses réactions des internautes

Dans les commentaires, les internautes ne se sont évidemment pas privés de faire divers commentaires. Certains affirment que le protagoniste serait mort "Je le connais, c'est Steve, malheureusement Steve est décédé il y a 2 semaines, RIP Steve". Pour d'autres, cette publication doit servir de prévention. "Chaud! C'est un bon message de prévention pour les autres. Protégez-vous hein". Plus de 3.500 commentaire ont étés rédigés sur la publication de Jayne Snow.