Effondrement d’un immeuble à Marseille : 4 victimes de l’effondrement identifiées, 1 homme et 3 femmes

Les cellules d’identification ont réussi à établir des correspondances avec quatre corps extraits des décombres du 17 rue de Tivoli grâce à des éléments ADN, capillaires et dentaires.

”Les familles ont été informées”, a précisé la procureure Dominique Laurens lors d’une conférence de presse.

Ces personnes sont Nicole Gacon, 65 ans, qui vivait dans l’appartement en rez-de-jardin à cheval entre le 15 et le 17 de la rue ; Antionietta Alaimo, épouse Vaccaro, 88 ans, habitante au premier étage ; et enfin Jacques Praxy et Anne-Marie Praxy née Genovesi, son épouse, dans le duplex du 3e étage, a indiqué la magistrate.

Les enquêteurs continuent leurs recherches pour identifier les deux autres corps extraits lundi par les marins-pompiers, qui poursuivent eux leur travail pour tenter de retrouver les deux dernières personnes toujours portées disparues et a priori encore sous les gravats.

Dans sa première conférence de presse dimanche, Mme Laurens avait évoqué la présence dans l’immeuble d'” un couple de jeunes trentenaires”. Selon le quotidien régional La Provence, il habitait au deuxième étage.

”Les recherches deviennent de plus en plus périlleuses”, a précisé Dominique Laurens et “les décombres continuent à être fouillés, mais à la main”, en raison “d’un danger très important sur la stabilité de l’immeuble du 19”, qui menace de s’effondrer.

Sur l’origine de ce drame, la procureure de Marseille a précisé que les enquêteurs travaillent toujours “sur l’hypothèse d’une explosion au gaz”.

Mais aucune conclusion n’a cependant encore pu encore être tirée sur la cause de la violente explosion qui a soufflé l’immeuble dimanche à 00h46.