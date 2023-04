Adrien Quatennens réintégré dans le groupe La France Insoumise

Le retour du député du Nord était notamment conditionné au suivi d'un stage de responsabilisation auprès d'associations féministes.

Rappel des faits

En novembre 2022, Céline Quatennens a dénoncé des violences physiques et morales, et ce, depuis plusieurs années. Convoqué par le tribunal judiciaire de Lille, Adrien Quatennens a été condamné en décembre à quatre mois de prison avec sursis et à 2.000€ d'amende de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le député avait notamment reconnu avoir donné une gifle à sa compagne.

Au sein de son parti, les avis concernant le futur d'Adrien Quatennens avaient également fait réagir. Plusieurs élus avaient réclamé une close "de revoyure" avant le retour du député du Nord.

En cause notamment, une interview télévisée d'Adrien Quatennens en décembre, dans laquelle il détaillait les circonstances de la gifle assénée à son épouse et semblait, selon Danielle Simonnet, "inverser le rapport agressée/agresseur". Dans cette interview, il s'est livré pendant presque une heure au micro de BFM TV. "Ce que je vis depuis maintenant 4 mois, avant même la médiatisation est avant tout une épreuve personne, pour laquelle je n'ai rien vu venir. Au moment de mon retour de vacances, assez brutalement mon épouse a rompu la communication entre nous avant de m'annoncer son intention de divorcer. [...] Dans le cadre d'une dispute autour de notre divorce, mon épouse m'avait menacé. Elle m'avait dit que si notre divorce ne se faisait pas à l'amiable et à toutes ses conditions, elle pouvait faire exploser ma carrière politique. Et visiblement les menaces ont été mise à exécution". Le député réfute les accusation à son encontre depuis le début de l'affaire.

Les autres partis réagissent

Beaucoup d'autres partis politiques ont réagi à la réintégration du député au sein de son parti de la France Insoumise. Chez les socialistes, la maire de Paris Anne Hidalgo, opposante interne au Premier secrétaire Olivier Faure, a dénoncé "la honte" d'une telle décision, tout comme le premier secrétaire délégué Nicolas Mayer-Rossignol. Le PS considère cette situation comme "inacceptable".

Au sein du PCF, le secrétaire national Fabien Roussel, déjà en froid avec LFI, a dit ne pas vouloir "se mêler des affaires des autres", comme il l'a demandé à LFI lors de son congrès ce week-end.

La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa a twitté que "comme Anne Hidalgo", elle condamnait cette réintégration.

Chez les écologistes, la cheffe du groupe à l'Assemblée nationale Cyrielle Chatelain a jugé qu'Adrien Quatennens ne pouvait "pas revenir au coeur de l'intergroupe" Nupes.