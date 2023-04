Violences au Proche-Orient: le pape manifeste sa "vive inquiétude"

Les violences survenues à Jérusalem et dans la région "menacent le climat souhaité de confiance et de respect réciproque nécessaire pour reprendre le dialogue entre Israéliens et Palestiniens", a déclaré le pape argentin lors de sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi", devant quelque 100.000 fidèles réunis place Saint-Pierre, au Vatican.