Migrants: deux morts et une vingtaine de disparus dans un naufrage en Méditerranée

Parmi elles figuraient des hommes, des femmes et des enfants originaires notamment de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Cameroun, a précisé à l'AFP Ingo Werth, le capitaine du Nadir, présent à bord au moment du sauvetage.

Une femme enceinte a été secourue tandis que les corps de deux hommes ont été repêchés, a-t-il indiqué.

Au total, une quarantaine de migrants étaient à bord de cette embarcation qui était partie de Sfax, en Tunisie, selon M. Seyfert.

"Nous avons fait tout notre possible pour sauver plus de gens mais nous n'avons pas réussi", a-t-il ajouté, saluant une "bonne coopération" avec les gardes-côtes italiens.

Selon l'agence de presse italienne Ansa, neuf femmes figurent parmi les rescapés et 18 personnes ont disparu en mer. Elles auraient payé 3.000 dinars tunisiens (environ 900 euros) pour monter à bord de la petite embarcation.

Ces derniers jours, des milliers de migrants ont débarqué sur l'île de Lampedusa, au large des côtes orientales de la Tunisie, à bord de leurs propres embarcations ou de vedettes des gardes-côtes italiens.

La situation géographique de l'Italie en fait une destination de choix pour les demandeurs d'asile qui passent de l'Afrique du Nord à l'Europe. Rome se plaint depuis longtemps du nombre d'arrivées sur son territoire.

Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 14.000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année, contre un peu plus de 5.300 durant la même période l'an dernier et 4.300 en 2021.