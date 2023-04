Françoise Hardy soutient la réforme des retraites et dénoncent des "grèves répétées"

Elle déplore "les violences et dégradations matérielles" qui transforment la France en un "repoussoir touristique". Le roi Charles III avait choisi d'annuler sa venue, organisée le même jour qu'une manifestation massive de la population contre la réforme des retraites dans laquelle le gouvernement macroniste veut repousser l'âge de départ de 62 ans à 64 ans.

Au sujet de la tribune signée par 300 personnalités du monde de la culture s'opposant à cette réforme décriée, Françoise Hardy révèle qu'elle n'aurait "sûrement pas" rejoint les signataires. Ceux-ci la qualifient de "injuste, inefficace, touchant plus durement les plus précaires et les femmes, rejetée par l’immense majorité de la population, et même minoritaire à l’Assemblée nationale".

"Je m'intéresse aux réalités économiques et j'ai compris qu'il y a plusieurs raisons impératives d'effectuer une réforme des retraites", revendique la chanteuse Françoise Hardy, "tous les pays européens ont mis l'âge de retraite à 65, 66 ou 67 ans, sauf le nôtre dont la dépense publique est la plus élevée d'Europe. [...] Et puis les retraités vivent de plus en plus longtemps et, actuellement nous n'avons même pas deux actifs pour un retraité."

"Pour vous dire la vérité, j'ai honte de ce qui se passe dans une France qui se laisse manipuler et désinformer par des extrémistes, de gauche ou de droite: la LFI, la Nupe, Marine Le Pen, etc", assène-t-elle.

A l'inverse de Françoise Hardy, de nombreuses personnalités publiques ont marqué leur soutien à la grève générale. Une tribune en ce sens a été signée par les comédiennes Adèle Haenel et Corinne Masiero, les rappeurs Médine et Hatik, ainsi que la romancière et prix Nobel de littérature Annie Ernaux. "L'objectif, à rebours de l'histoire sociale, est de faire travailler plus et plus longtemps des femmes et des hommes qui aspirent au repos et à donner libre cours à leurs projets dans un moment privilégié de la vie", y écrivent-ils.