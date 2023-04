Confiance en berne et réforme à l’arrêt : pourquoi Macron joue sans doute son quinquennat cette semaine

Selon un récent sondage réalisé par Odoxa, si les Français devaient revoter aujourd’hui, le résultat serait inversé : Marine Le Pen arriverait en tête avec 32% des suffrages au premier tour, et l’emporterait même au second avec 54 % des voix.

Méthode critiquée

Selon les sondeurs, ce retournement de l’opinion serait dû à une abstention massive des électeurs de gauche. Lesquels avaient, en majorité, consenti à donner leur voix à Emmanuel Macron pour faire barrage à l’extrême droite en 2022. Et ce, malgré le programme très libéral du chantre du "ni de droite ni de gauche".

Entre-temps, la réforme des retraites, pourtant annoncée par l’alors candidat à sa succession, a suscité une colère sociale toujours pas éteinte. Le désamour d’une partie des Français provient de la méthode employée par l’exécutif, entre passage en force à l’Assemblée Nationale (49.3) et absence de dialogue avec les syndicats. Bilan des courses : le pays a été secoué d’une dizaine de journées de manifestations et blocages ces trois derniers mois. Et ce n’est pas terminé, bien que la grogne semble s’essouffler, en particulier en province. Toutefois, l’ensemble des syndicats français demeure toujours vent debout contre l’exécutif, tandis qu’un certain nombre de jeunes (étudiants comme lycéens) ont rejoint le mouvement, donnant un second souffle à la contestation.

Passer le cap du Conseil

"Quoi qu’il advienne de la réforme, je pense qu’il y a aujourd’hui une incompréhension, un degré d’inquiétude voire de colère de la part de la jeunesse, sur des sujets qui dépassent largement les retraites et notamment sur la question écologique. Avec éventuellement une radicalité d’une minorité", observe Olivier Rouquan, politilogue et constitutionnaliste français. Celui-ci juge cependant que le sort de la réforme dépend principalement de la décision du Conseil Constitutionnel, qui doit se prononcer sur la loi le 14 avril prochain.

"Le Conseil doit dire si la loi est constitutionnelle, en totalité ou en partie, et il peut ouvrir – ou non – la possibilité d’un référendum d’initiative partagée (NDLR : RIP, qui peut repousser de plusieurs mois d’adoption définitive du texte, ou aboutir à un référendum). Et ce sont ces deux décisions qui permettront ensuite aux politiques, syndicats de se repositionner."

Il n’est pas acquis que le texte passe ce cap sans encombres. "Il y a certains points sensibles, en particulier le ‘véhicule’ choisi pour faire passer la réforme", fait remarquer le constitutionnaliste. "C’est une loi rectificative de loi de finance. On parle là de comptes sociaux pour un an. Dans la loi il y a donc peut-être des éléments qui vont être jugés un peu ‘lointains’ par rapport à cet objectif-là (NDLR : le report de 62 à 64 ans de l’âge l’égal de départ à la retraite). Et c’est ce qui est possiblement retoquable."

Confiance en berne

En cas de blocage constitutionnel total ou partiel, Macron aura fort à faire pour remettre en mouvement un quinquennat qui commence à peine. "Il s’est lui-même placé dans cette situation", fait valoir Olivier Rouquan. "Il a fait de cette réforme un point symbolique et d’incarnation de son autorité, ce qui pose question. Après, il lui reste quatre ans, il faudra bien passer à autre chose. Est-ce que le rouleau compresseur médiatique suffira à faire oublier rapidement l’affaire? C’est le véritable enjeu. Des textes pourront être votés, peut-être; mais est-ce que l’opinion sera convaincue, motivée et lui accordera sa confiance rapidement après cet épisode?"

Niveau confiance, il est vrai que le président français a vu sa cote dégringoler ces dernières semaines. Dans un autre sondage (conduit par Viavoice) publié ce vendredi par le quotidien Libération, une majorité de Français, tous âges confondus, ont une opinion négative du chef de l’État (65%), dont 45 % d’opinion "très négative". Pas de quoi désarçonner Macron, qui, depuis la Chine où il a rencontré Xi Jinping, n’a pas dévié d’un iota de sa ligne "ferme". "Si les gens voulaient la retraite à 60 ans, ce n’était pas moi qu’il fallait élire comme président de la République", a-t-il lancé suite aux accusations de "crise démocratique" soulevées par les syndicats, selon des propos relayés par le quotidien Le Monde ce jeudi.

La veille, une réunion à Matignon entre la Première ministre Elisabeth Borne et les syndicats s’était clôturée au bout d’une petite heure, après que chaque partie eût fait comprendre à l’autre qu’elle ne reculerait pas. Fâcheux, alors que l’exécutif français entend passer à autre chose, après une séquence "retraites" qui s’éternise et oblitère la suite du programmme conçu par l’exécutif.

"Il y a une volonté de passer à autre chose, sur la fin de vie, la Défense…)", observe Olivier Rouquan. "On a bien compris que le gouvernement mettait le rouleau compresseur médiatique pour expliquer qu’un dialogue était engagé. Sauf que l’intersyndicale n’avait aucun intérêt à renoncer à la mobilisation, puisque le point de cristallisation des 64 ans n’a pas été discuté, qu’il n’y a pas de dialogue là-dessus."

Borne en sursis

Faute de mieux, c’est bien le poste d’Élisabeth Borne qui se retrouve menacé. Alors que le gouvernement n’a pas réussi à convaincre une majorité suffisante à l’Assemblée Nationale pour faire passer son projet de réforme via un vote, tous les regards sont désormais tournés vers LR (droite), seul parti de l’opposition susceptible de fournir à l’exécutif l’appui suffisant pour continuer à avancer.

Invités à Matignon dans la semaine, les cadors du parti sont venus discuter "agenda parlementaire" et "priorités respectives" avec la Première ministre Élisabeth Borne. Mais les mines étaient bien fermées lors de cet entretien, le parti demeurant plus que jamais fracturé après avoir failli à se coordonner sur le soutien à apporter à la réforme des retraites, pourtant compatible avec la ligne LR défendue lors de la campagne présidentielle.

Pour Macron, l’homme providentiel se nomme peut-être Gérald Darmanin, son ministre de l’Intérieur, qui incarne la dureté du gouvernement sur le terrain du maintien de l’ordre et semble avoir l’assentiment du président de la république pour ce faire. En apparence du moins : "Le climat actuel est assez mauvais, avec la France qui est sermonnée depuis l’étranger en la matière (NDLR : par le rapproteur de l’ONU sur la liberté d’association)", estime Olivier Rouquan. Le politologue s’interroge, lui aussi, "sur la dureté inattendue de ce pouvoir", plus que jamais scruté par la presse française et les ONG de défense des droits humains.