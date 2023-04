USA: Le ministère de la Justice va faire appel de la suspension de la pilule abortive

Le gouvernement "est en profond désaccord avec la décision", a expliqué le ministre de la Justice Merrick Garland dans un communiqué. "Il fera appel (...) et demandera un sursis en attendant", ajoute-t-il, en dénonçant cette décision qui "contrevient au jugement des experts de la FDA (Agence américaine des médicaments, ndlr), rendu il y a plus de 20 ans, selon lequel la mifépristone est sûre et efficace".

La décision du juge texan est "sans précédent" et "menace les droits des femmes", a aussi fustigé vendredi la vice-présidente américaine Kamala Harris.

"La décision sans précédent d'aujourd'hui menace les droits des femmes dans le pays à prendre des décisions pour leur santé et leur capacité à avoir accès à des médicaments prescrits par leurs docteurs", a dénoncé Mme Harris dans un communiqué.

Vendredi, le juge Matthew Kacsmaryk, connu pour ses vues ultraconservatrices, a suspendu l'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis de la mifépristone (RU 486), l'une des deux pilules utilisées pour les avortements médicamenteux, ce qui empêche en pratique sa prescription.

Cet arrêt concerne tout le pays, y compris les Etats protégeant le droit à avorter, et pourrait affecter les quelque 500.000 femmes qui ont en moyenne recours à la pilule abortive chaque année.

Le magistrat a toutefois précisé qu'il donnait aux autorités fédérales une semaine pour faire appel de cette décision, qui marque un nouveau succès des conservateurs en vue de restreindre l'accès à l'avortement aux Etats-Unis.

Une fois l'appel du gouvernement déposé, la décision sera examinée en urgence par une cour d'appel située à la Nouvelle-Orléans, elle aussi connue pour son conservatisme. Le dossier devrait donc aboutir rapidement devant la Cour suprême des Etats-Unis.