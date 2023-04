Quatre évènements ont été mis sur pied pour permettre aux athlètes de se familiariser avec les infrastructures spécifiques à leur sport. Ainsi une compétition de voile aura lieu à Marseille du 9 au 16 juillet 2023. A Paris, des épreuves des World Triathlon Series en relais mixte se disputeront du 17 au 20 août au Pont Alexandre III. Une course de mountainbike est planifiée sur la colline d'Elancourt le 24 septembre. Et enfin, les 4 et 5 mai auront lieu des rencontres de hockey au stade Yves-du-Manoir à Colombes.

Neuf autres évènements sont déjà mis sur pied par les fédérations pour se familiariser avec l'organisation des compétitions. Cela passe par des championnats de France pour jeunes en golf à Saint-Quentin-en-Yvelines les 26 et 27 juillet ou des compétitions de canoé-kayak et d'aviron au centre nautique de Vaires-sur-Marne avec ainsi les championnats du monde juniors en aviron (2 au 6 août), une épreuve de Coupe du monde en canoé-kayak sprint (30 août-1er septembre) et la finale de la Coupe du monde de slalom en canoé-kayak (5-8 octobre).

Des épreuves en eau libre dans la Seine (5-6 août), une épreuve de la World League de surf à Tahiti sur le site de Teahupo'o (11-20 août) ainsi qu'une manche de Coupe du monde de tir à l'arc aux Invalides à Paris (19-20 août) sont aussi au programme de 2023.

En 2024, des évènements en tir à l'arc à Châteauroux (8-10 avril) et en natation à Saint-Denis (29 avril-8 mai) sont déjà programmés.

En juillet, un évènement test aura lieu à Roland Garros pour assurer la transformation des lieux en vue de l'accueil de la boxe.

L'équitation aura au moins quatre occasions de se familiariser avec les installations parisiennes du Grand Palais, des Arènes de Paris-Sud, de la Concorde et du Château de Versailles.

Des organisations sont prévues aussi dans les installations du Champ-de-Mars à Paris en août et septembre 2024, ainsi qu'à Bercy en septembre, pour assurer les modalités d'accueil de la gymnastique d'une part et du basket d'autre part.

Des épreuves tests doivent aussi encore se dérouler à la porte de la Chapelle en mars, au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines en avril, au Château de Versailles encore en mai, ainsi qu'au Bourget, sur l'esplanade de la Défense et au stade de France en juin 2024.